Ein Stier in Südfrankreich hat bei einer Stierkampfvorführung fünf Menschen umgestoßen. Symbolfoto: EPA/Guillaume Horcajuelo up-down up-down Stierkampftradition weiter lebendig Stier verletzt fünf Menschen bei Aufführung in Südfrankreich Von dpa | 04.03.2023, 18:02 Uhr

Ein Stier hat in Südfrankreich bei einer Aufführung fünf Menschen verletzt. Per Hubschrauber seien zwei Schwerverletzte, darunter eine Jugendliche, am Samstag in eine Klinik geflogen worden.