Überflutete Felder und Schrebergärten in Altach im Rheintal. Foto: Dietmar Stiplovsek/APA/dpa
Österreich Straßen überflutet: Unwetter im Vorarlberg
Von dpa | 20.08.2022, 11:45 Uhr

Bäche und Flüsse, die wegen der Trockenheit seit Wochen sehr niedrige Pegelstände hatten, verwandelten sich am Freitagnachmittag in kurzer Zeit in reißende Flüsse.