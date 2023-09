Arbeitskampf Streik: Clooney unterstützt Drehbuchautoren und Schauspieler Von dpa | 21.09.2023, 00:51 Uhr | Update vor 41 Min. George Clooney Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

George Clooney spendet großzügig, um die Streikenden in Hollywood zu unterstützen. Er selbst habe jahrelang in einer Abstellkammer geschlafen, erzählt der Star bei einem Event in Köln.