Reinhart und Keller Foto: Tobias Hase/dpa up-down up-down Auszeichnungen Studenten-Oscars: Gold für Nils Keller aus München Von dpa | 21.10.2022, 08:01 Uhr

Zum ersten Mal traten bei den Student Academy Awards US- und internationale Produktionen gegeneinander an - statt in getrennten Kategorien. Für Nachwuchs-Regisseure aus Deutschland gab es gleich drei Auszeichnungen.