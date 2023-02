Das Erdbeben in der Türkei war besonders verheerend. Foto: IMAGO IMAGES/Efekan Akyuz up-down up-down Fragen und Antworten 20.000 Tote erwartet: Warum die Erdbeben in Syrien und der Türkei so tödlich waren Von Flora Hallmann | 07.02.2023, 17:28 Uhr

Die Erdbeben in der Grenzregion von Syrien und der Türkei waren die stärksten, die es in der Region in den vergangenen Jahrzehnten gab. Die WHO geht von bis zu 20.000 Toten aus. Warum waren die Erbeben so tödlich? Fragen und Antworten.