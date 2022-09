Der Friedhof in Keitum auf Sylt. Foto: Frank Deppe up-down up-down Tag des Friedhofs in Keitum Augstein und Co. – Welche Promis auf Sylter Friedhöfen die letzte Ruhe gefunden haben Von Frank Deppe | 16.09.2022, 16:57 Uhr

Die Kirchengemeinde in Keitum auf Sylt begeht am Sonntag, 18. September, den Tag des Friedhofs. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Severin Kirche. Auf den Friedhöfen der Insel sind so einige Prominente begraben: Unser Autor hat nachgeforscht.