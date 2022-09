Tag des offenen Denkmals Foto: Sebastian Willnow/dpa up-down up-down Kultur Tag des offenen Denkmals in Leipzig eröffnet Von dpa | 11.09.2022, 16:53 Uhr

In Leipzig ist der diesjährige Tag des offenen Denkmals eröffnet worden. An dem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Kultur.Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ können Besucherinnen und Besucher mehr über die Geschichte zahlreicher historischer Objekte im ganzen Land erfahren. Einige Denkmäler sind sonst unzugänglich und öffnen nur am Aktionstag ihre Türen.