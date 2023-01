Mittendrin in den Gewaltorgien der Hooligans: Alina Barthel (Bineta Hansen) Foto: SR/Manuela Meyer up-down up-down Am Sonntag in der ARD Tatort „Die Kälte der Erde“: Die wütende Frau mit den blauen Haaren Von Joachim Schmitz | 26.01.2023, 06:00 Uhr

Der Tatort „Die Kälte der Erde“ aus Saarbrücken führt am Sonntagabend in die Hooliganszene. Mittendrin in den Gewaltorgien: eine wütende junge Frau mit blauen Haaren.