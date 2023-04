Haus des «Kannibalen von Rotenburg» Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Kriminalität Tatort Wohnhaus - vom Umgang mit belasteten Immobilien Von dpa | 23.04.2023, 08:31 Uhr

Unheimlich und manchmal unverkäuflich - Häuser und Wohnungen, in denen tödliche Gewalttaten geschehen sind, erinnern oft noch lange an die Verbrechen. In Deutschland gibt es Dutzende solcher Immobilien.