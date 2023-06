Touristen-Tauchboot Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa/Archiv up-down up-down Atlantik Tauchboot „Titan“ vermisst: Was wir wissen - und was nicht Von dpa | 20.06.2023, 14:27 Uhr

Es ist ein Einsatz in menschenfeindlicher Umgebung. Bis zu vier Kilometer tief könnte das Tauchboot „Titan“ im Atlantik liegen. An Bord sind fünf Menschen. Was bisher bekannt ist.