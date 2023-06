Dieses undatierte von OceanGate Expeditions herausgegebene Foto zeigt das Tauchboot „Titan“, das von seiner Plattform aus startet. Das Tauchboot verunglückte vor wenigen Tagen inmitten des Atlantiks – fünf Menschen starben. Foto: dpa/PA Media/Oceangate Expeditions up-down up-down Tauchboot implodierte im Atlantik „Titan“-Tragödie: Verunglückter Teenager wollte Weltrekord mit Zauberwürfel aufstellen und | 26.06.2023, 19:00 Uhr Von Patrick Kern dpa | 26.06.2023, 19:00 Uhr

Der jüngste Insasse des verunglückten „Titan“-Tauchboots, Suleman Dawood, konnte den Zauberwürfel in Sekundenschnelle lösen – und wollte damit in mehreren Kilometern Tiefe einen Weltrekord aufstellen. Das berichtet seine Mutter nun in einem „BBC“-Interview.