Tausende Menschen haben darauf gehofft, eine der 200.000 besonderen Banknoten zu ergattern. Foto: dpa/Taneèek David Limitierte Auflage Tausende Menschen stehen in Tschechien Schlange – für einen Geldschein Von dpa | 08.02.2023, 19:54 Uhr

Kuriose Szenen in Tschechien: Weil die Nationalbank am Mittwoch einen besonderen Geldschein herausgab, bildeten sich seit der Nacht Menschenmengen vor den Filialen. Was es mit der limitierten Banknote auf sich hat.