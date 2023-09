Brauchtum Tausende schicken Harry Potter auf Gleis 9 3/4 zur Schule Von dpa | 01.09.2023, 22:21 Uhr «Back to Hogwarts Day» in London Foto: Lucy North/PA Wire/dpa up-down up-down

Mit Roben bekleidet und Zauberstäben in der Hand: Alljährlich am 1. September schicken zahlreiche Harry-Potter-Fans ihren Helden symbolisch von einem Londoner Bahnhof in die Zauberschule Hogwarts.