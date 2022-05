Taylor Swift spricht während einer Abschlussfeier der New York University im Yankee Stadium. Foto: Seth Wenig/AP/dpa FOTO: Seth Wenig Super-Star Taylor Swift bekommt Ehrendoktorwürde Von dpa | 19.05.2022, 15:10 Uhr

Die Singer-Songwriter Taylor Swift ist jetzt Doktorin. Die 32-Jährige bekam am Mittwoch die Ehrendoktorwürde der New York University verliehen - und gab den Hochschulabsolventen bei ihrer Abschlussfeier im vollen Stadion des Baseballteams der New York Yankees ein paar Lebenstipps.