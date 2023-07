Sängerin Taylor Swift Foto: Ashley Landis/AP up-down up-down Musik Taylor Swift bricht mit neu aufgelegtem Album Rekorde Von dpa | 17.07.2023, 10:29 Uhr

Mit „Speak Now (Taylor's Version)“ erklimmt Taylor Swift den Spitzenplatz in den US-Charts. Damit ist die Pop-Ikone zeitgleich mit vier Alben in den Top 10 vertreten.