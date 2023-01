Zum Februar schafft die Telekom die Telefonzellen endgültig ab. Foto: imago images/Olaf Wagner up-down up-down Betrieb lohnt sich nicht mehr Telekom schaltet Telefonzellen endgültig ab – was passiert mit den Häuschen? Von Jakob Patzke | 30.01.2023, 14:30 Uhr

Zum Februar schafft die Telekom die Telefonzellen in Deutschland endgültig ab. Bereits in den vergangenen Jahren waren die kleinen Häuschen zunehmend aus dem Stadtbild verschwunden. Aber was passiert mit den kleinen Zellen eigentlich?