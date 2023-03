Tempelboden in Indien bricht ein Foto: Uncredited/AP up-down up-down Unfälle Tempelboden bricht in Indien ein - mindestens 36 Tote Von dpa | 31.03.2023, 10:34 Uhr

Der Boden des hinduistischen Tempels in der Millionenstadt Indore ist am Donnerstag eingestürzt. Die Opfer fielen in ein tiefes Brunnenbauwerk. Nicht alle überlebten das.