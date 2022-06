ARCHIV - Bestseller-Autor Jonathan Franzen während eines Bücherfestivals. Foto: Tamas Kovacs/epa/dpa/Archivbild FOTO: Tamas Kovacs Literatur Thomas-Mann-Preis 2022 geht an US-Erzähler Franzen Von dpa | 10.06.2022, 15:24 Uhr

Die Hansestadt Lübeck und die Bayerische Akademie der Schönen Künste verleihen ihren gemeinsam vergebenen Thomas-Mann-Preis in diesem Jahr an den US-Schriftsteller Jonathan Franzen. Spätestens mit seinem dritten Roman „The Corrections“ (dt.: „Die Korrekturen“) von 2001 habe sich der 1959 geborene Schriftsteller in die Weltliteratur der Gegenwart geschrieben, hieß es dazu am Freitag in einer Mitteilung der Hansestadt. Der Preis wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert.