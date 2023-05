Ray Stevenson Foto: Bebeto Matthews/AP up-down up-down Mit 58 Jahren „Thor“-Star Ray Stevenson gestorben Von dpa | 22.05.2023, 22:06 Uhr

In war in mehreren „Thor“-Verfilmungen zu sehen und spielte in „Vikings“ den mysteriösen Seefahrer Othere. Jetzt ist Ray Stevenson auf der Insel Ischia gestorben.