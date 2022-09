Julia Roberts und George Clooney Foto: Ian Langsdon/EPA/dpa up-down up-down Schauspieler „Ticket to Paradise“: George Clooney umsorgte Julia Roberts Von dpa | 06.09.2022, 13:29 Uhr

Die beiden Hollywood-Stars haben zusammen in Australien einen Film gedreht. In einem Interview erzählen sie, was sie taten, wenn die Kameras nicht liefen.