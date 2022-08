Verkehrsunfälle mit Kindern Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down „Erfolgsgeschichte“ Tiefststand bei Verkehrsunfällen mit Kindern Von dpa | 31.08.2022, 13:32 Uhr

Der Weg zur Schule oder in der Freizeit war für Kinder nie so sicher wie heute. Will man die Unfallzahlen noch weiter senken, muss man vor allem bei einem Fortbewegungsmittel ansetzen. Das Rekord-Tief hängt zudem mit einem Ausnahmefaktor zusammen.