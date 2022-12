Koala in Australien Foto: IFAW/dpa up-down up-down Umwelt Tierschützer: Immer mehr Koalas Opfer von Verkehrsunfällen Von dpa | 02.12.2022, 11:14 Uhr

Der Autoverkehr in Australien reduziert zunehmend die Lebensräume der Beuteltiere. In New South Wales sind Koalas bereits vom Aussterben bedroht. Tierschützer schlagen Alarm.