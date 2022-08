ARCHIV - Will mit seinem Film «Lieber Kurt» bei den Oscars ins Rennen gehen: Schauspieler Til Schweiger. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Film Til Schweiger will mit „Lieber Kurt“ Oscar holen Von dpa | 16.08.2022, 18:52 Uhr

Am 12. März 2023 werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Mit seinem Film „Lieber Kurt“ will Til Schweiger einen der begehrten Plätze auf der Shortlist für den Auslands-Oscar ergattern.