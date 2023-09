Verdächtiger sitzt weiter in U-Haft Nach gewaltsamen Tod in Lohr am Main: Ermittler finden Handy des 14-jährigen Opfers Von dpa | 22.09.2023, 19:56 Uhr Ermittler bei der Suche nach Spuren nach dem Tod eines 14-Jährigen. Zwei Wochen nach der Tat wurde das Handy des Opfers gefunden. Foto: dpa/Pia Bayer up-down up-down

In Lohr am Main in Bayern soll ein Jugendlicher einen 14-Jährigen getötet haben. Zwei Wochen nach der Tat haben Ermittler nun das Handy des Opfers gefunden. Man erhofft sich davon neue Erkenntnisse über das Motiv des Täters.