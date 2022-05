Der Schuss soll am vergangenen Wochenende bei einer Kirmes in Lüdenscheid nach einem Streit aus einer sechsköpfigen Gruppe heraus abgefeuert worden sein. FOTO: dpa/Markus Klümper Verdächtiger in Lüdenscheid Mutmaßlicher Todesschütze auf Kirmes in NRW ist erst 16 Jahre alt Von dpa | 24.05.2022, 22:00 Uhr

Für den tödlichen Schuss auf der Kirmes in Lüdenscheid soll ein 16-Jähriger verantwortlich sein. Am Dienstag kam er in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm Totschlag vor.