Zwei Männer erstochen Tödliche Messerattacke: 31-jähriger Bremer unter Mordverdacht Von Sophie Wehmeyer | 26.08.2022, 19:02 Uhr

In Bremen-Nord soll ein 31-Jähriger zwei Männer in einer Wohnung erstochen haben. Der Täter stellte sich am Freitagmorgen der Polizei. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.