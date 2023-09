Hollywood-Star Tom Hanks: Würde Toiletten putzen für eine Reise zum Mond Von dpa | 20.09.2023, 13:42 Uhr | Update vor 15 Min. Tom Hanks Foto: Susan Walsh/AP up-down up-down

Als Astronaut Jim Lovell in „Apollo 13“ hat er Kinogeschichte geschrieben. Doch auch im echten Leben würde ihn die Teilnahme an einer Mondmission sehr reizen. Was er dafür tun würde.