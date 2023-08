Notfälle Tonnenweise brennende Akkus bei Brand einer Recyclingfirma Von dpa | 21.08.2023, 05:34 Uhr Großbrand in Offenbach Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down

In Offenbach ziehen massive Rauchwolken über den Osten der Stadt. In der Lagerhalle einer Recyclingfirma brennen Tonnen an Akkus und Batterien.