Tote Frau in Bordell Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Polizei Tote Frau in Bordell gefunden Von dpa | 18.04.2023, 13:03 Uhr

In einem Bordell in einer Wohnung in Berlin-Friedrichshain wird eine tote Frau gefunden. Wegen der Umstände und Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission ermittelt.