US-Flagge Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Attacke Tote nach Schüssen im US-Bundesstaat Alabama Von dpa | 16.04.2023, 16:58 Uhr

Immer wieder kommt es in den USA zu tödlichen Schussabgaben. Dieses Mal sollen bei einer Geburtstagsparty in einem Tanzstudio in Alabama mehrere Menschen verletzt und getötet worden sein. Die Details.