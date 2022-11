Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt Foto: Paul Zinken up-down up-down Unfall während Klimaprotest Schwester der toten Berliner Radfahrerin hinterfragt Methoden der Aktivisten Von Lucie Wittenberg | 09.11.2022, 12:00 Uhr

Am Unfalltod einer Radfahrerin in Berlin entbrannte eine Debatte über die Proteste der „Letzten Generation“. Die Zwillingsschwester der Getöteten äußert sich jetzt in einem Interview zu der Tragödie und der umstrittenen Rolle der Klimaaktivisten.