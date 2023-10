Im Schimpansenhaus des Osnabrücker Zoos hat sich am Donnerstag eine Tragödie abgespielt. Ein Affenbaby ist kurz nach der Geburt der Mutter entglitten und aus großer Höhe in die Tiefe gestürzt.

Wie der Zoo am Freitag mitteilte, hatte das Schimpansenweibchen Tamika am Donnerstag ihr erstes Jungtier zur Welt gebracht. Die Geburt verlief komplikationslos. Aber am Ende des Geburtsvorgangs stürzte das Neugeborene den Angaben zufolge aus großer Höhe ab. Die Fachleute führen das Unglück auf die Unerfahrenheit der Mutter zurück.

Die Schimpansengruppe trauert seither um das Baby. Die Tiere hätten sich nach dem Absturz um das Jungtier versammelt und behielten es aktuell noch bei sich. Bis sich die Gruppe von dem toten Jungtier verabschiedet habe, bleibe das Schimpansenhaus für Besucher geschlossen.

„Dem Schimpansenweibchen Tamika geht es den Umständen entsprechend gut, unsere Tierärzte und Pfleger behalten sie aber im Auge“, teilte der Zoo auf seiner Homepage mit.

Das Muttertier Tamika ist neun Jahre alt. Zur Gruppe gehören außerdem die Weibchen Vanessa (40 Jahre), Vakanga (28), Tisa (21) Buba (20), Amelie (15) und Inge (9 Monate) sowie die Männchen Lome (22), Lobo (19), Helmut (9), Mshangao (4) und Kiano (1).

Kurz vor Weihnachten 2022

Im Dezember 2022, wenige Tage vor Weihnachten, hatte es in der Gruppe zuletzt Nachwuchs gegeben. Die sechsfache Mutter Vakanga brachte die kleine Inge zur Welt.

Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist bei den Schimpansen sehr eng. Eine Affenmutter würde ihr Baby nicht aus der Hand geben, sagen Biologen. Eine tierärztliche Untersuchung ist daher in der ersten Zeit nach der Geburt nicht möglich. Tierpfleger, Biologen und Veterinäre müssen sich zunächst auf ihre Beobachtungen verlassen.

Kritik von Peta an Tierhaltung in Zoos

Die Tierschutzorganisation Peta hat am Freitag mit Blick auf das Unglück in Osnabrück die ihrer Ansicht nach „unnatürlichen und meist mangelhaften Haltungsbedingungen“ in Zoos kritisiert und dazu aufgerufen, auf die Haltung von Menschenaffen generell zu verzichten. „Die Bedürfnisse von Menschenaffen sind so komplex, dass ihnen kein Zoo einen artgerechten Lebensraum bieten kann“, heißt es in einer Mitteilung von Peta.