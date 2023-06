In baden-württembergischen Altbach sind mehrere Teilnehmer einer Trauerfeier verletzt worden. Ein Mann warf einen explodierenden Gegenstand in die Menge. Foto: dpa/Christoph Schmidt up-down up-down Drei weitere Festnahmen Trauergemeinde in Baden-Württemberg angegriffen: Ermittler gehen von Handgranate aus Von dpa | 14.06.2023, 10:43 Uhr

Nach dem Angriff auf eine Trauergemeinde in Altbach in Baden-Württemberg sind vier weitere Männer festgenommen worden. Allerdings nicht, weil sie an dem Wurf des Sprengkörpers beteiligt gewesen sind. Die Ermittlungen schreiten indes voran.