„The Beach" Traumhafte Maya Bay auf Phi Phi Island öffnet wieder Von dpa | 29.09.2023, 12:15 Uhr Traumstrand Foto: Carola Frentzen/dpa

Jahrelang pilgerten Massen an Touristen auf die ansonsten unbewohnte Insel Phi Phi Leh - und sorgten so für großen Schaden an der Natur. Nun schauen die Behörden ganz genau hin.