In der Lübecker Bucht Seltenes Spektakel im Video: Delfin springt vor Travemünde meterhoch aus dem Wasser Von Daniel Friedrichs | 23.04.2023, 18:44 Uhr

Seltener Besuch in der Lübecker Bucht: Ein Delfin taucht am Wochenende immer wieder im Travemünder Hafen auf und springt meterhoch in die Luft. Für Passanten ein schönes Spektakel.