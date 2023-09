Nach neun Tagen Aufatmen in der Türkei: Erkrankter US-Forscher aus 1000 Metern Tiefe gerettet Von dpa | 12.09.2023, 07:11 Uhr Der US-Forscher Mark Dickey konnte aus der dritttiefsten Höhle der Türkei gerettet werden. Foto: dpa/AP/Ungarischer Höhlenrettungsdienst up-down up-down

In mehr als 1000 Metern Tiefe erlitt ein US-Forscher in der dritttiefsten Höhle der Türkei Magenblutungen – und konnte ohne Hilfe nicht mehr heraus. Nach neun Tagen in Dunkelheit und Kälte ist Mark Dickey nun gerettet worden. Wie es ihm nun geht.