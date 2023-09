Dramatischer Einsatz in der Türkei Erkrankter US-Höhlenforscher in 1000 Metern Tiefe gefangen Von afp | 08.09.2023, 20:54 Uhr US-Höhlenforscher Mark Dickey erlitt in 1000 Metern Tiefe innere Blutungen. Foto: TURKISH DIRECTION OF COMMUNICATION/AFP up-down up-down

In 1000 Metern Tiefe gefangen, sendet US-Höhlenforscher Mark Dickey in der Türkei einen Hilferuf in einem Video. Wie die dramatische Rettungsaktion abläuft.