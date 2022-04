Regenwetter in Oldenburg FOTO: Hauke-Christian Dittrich Wetter Turbulente Woche mit Regen, Sturm und Tauwetter Von dpa | 04.04.2022, 18:46 Uhr | Update vor 41 Min.

Nach einem ungewöhnlich winterlichen Start in den April wird es diese Woche turbulent: An den Küsten wehen starke Sturmböen, mancherorts droht Hochwasser. Am Donnerstag dürfte Sturmtief „Nassim“ seinen Höhepunkt erreichen.