Filmfestspiele Ukrainisches Model setzt in Cannes Zeichen gegen Krieg Von dpa | 28.05.2023, 04:04 Uhr

„Fuck you Putin“: Alina Baikowa nutzte den roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes für eine politische Botschaft. Bei den Veranstaltern kam das wohl weniger gut an.