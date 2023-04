Polizei im Einsatz Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Kriminalität Unbekannte schießen Mann in Dönerladen auf Reeperbahn nieder Von dpa | 25.04.2023, 15:17 Uhr

In einem Dönerladen fällt ein Schuss. Er trifft einen 31-Jährigen in den Bauch. Was sind die Hintergründe der Tat auf der Hamburger Reeperbahn?