Über der Ostsee zogen einzelne Tornados auf. Symbolfoto: imago images/BildFunkMV up-down up-down Seltenes Wetterphänomen Unwetter in MV: Tornados ziehen über der Ostsee auf Von Jakob Patzke | 18.09.2022, 20:39 Uhr

Am Wochenende hat es in Norddeutschland vielerorts schwere Unwetter mit Starkregen und Windböen gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern zogen über der Ostsee mehrere Tornados auf.