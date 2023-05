Unwetter über Südbaden Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Baden-Württemberg Unwetter sorgt für winterliche Verhältnisse in Südbaden Von dpa | 05.05.2023, 18:32 Uhr

Große Teile Deutschlands durften sich in den vergangenen Tagen über teils sommerliche Temperaturen freuen. In Südbaden sah das am Nachmittag aber plötzlich ganz anders aus.