US-Rockstar und Multitalent Lenny Kravitz wird 58

Lenny Kravitz' bekannteste Songs wie „Fly Away“ oder „I'll Be Waiting“ haben längst Kultstatus. Diesen Sommer zeigt der Multiinstrumentalist seine Fotografien in einer Ausstellung in Wien. Heute wird der Rockstar 58 Jahre alt.