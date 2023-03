Tom Sizemore Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa up-down up-down Todesfall US-Schauspieler Tom Sizemore mit 61 Jahren gestorben Von dpa | 04.03.2023, 06:59 Uhr

Er spielte in „Black Hawk Down“ und „Der Soldat James Ryan“: Der Schauspieler Tom Sizemore ist in Anwesenheit seiner Söhne in Kalifornien gestorben. Kurz zuvor hatte er einen Schlaganfall erlitten.