US-Schriftsteller Cormac McCarthy gestorben Von dpa | 13.06.2023, 22:03 Uhr

Der US-Schriftsteller Cormac McCarthy ist tot. McCarthy sei am Dienstag im Alter von 89 Jahren gestorben, sagte seine Agentin zur Deutschen Presse-Agentur in New York. Von dem Schriftsteller stammen Bestseller wie „Die Straße“ oder „Kein Land für alte Männer“.