Ein Gewitter zieht am 12. August 2017 über Washington. FOTO: ZUMA Wire/dpa (Archiv) up-down up-down Unter einem Baum Schutz gesucht Drei Menschen sterben bei Blitzeinschlag vor Weißem Haus in Washington Von dpa | 06.08.2022, 08:34 Uhr

In einem Park vor dem Weißen Haus in Washington ist laut Berichten am Donnerstag der Blitz eingeschlagen. Drei Menschen starben, ein weiterer wurde schwer verletzt.