Mindestens acht Menschen sind bei einem Amoklauf in Dallas gestorben. Foto: dpa/WFAA via AP up-down up-down Mutmaßlicher Täter erschossen Erneuter Amoklauf erschüttert die USA – acht Menschen sterben in Texas Von dpa | 07.05.2023, 08:04 Uhr

Amokläufe und tödliche Schießereien gehören in den USA mittlerweile zum Alltag. In Dallas erschoss ein Mann mehrere Menschen in einem Einkaufszentrum. Ein Polizist tötete den mutmaßlichen Täter.