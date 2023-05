Mindestens neun Menschen sind bei einem Amoklauf in Dallas gestorben. Foto: dpa/WFAA via AP up-down up-down Möglicher rechtsextremer Hintergrund Amoklauf in Texas: Kinder unter den Toten – neue Details über mutmaßlichen Täter bekannt Von afp, dpa | 07.05.2023, 08:04 Uhr | Update vor 16 Min.

Erneut hat es in den USA einen Amoklauf gegeben: In der Stadt Dallas erschoss ein Mann mehrere Menschen in einem Einkaufszentrum. Ein Polizist tötete den mutmaßlichen Täter, der offenbar Verbindungen zu Neonazi-Szene hatte.