Nach Schüssen bei Teenager-Geburtstagsparty in USA
Kriminalität USA: Polizei nimmt nach Geburtstagsparty Verdächtige fest Von dpa | 20.04.2023, 02:39 Uhr

Bei der Feier sind am Samstag vier Menschen getötet worden, vier weitere Opfer schweben noch in Lebensgefahr. Die Polizei nahm nun einen dritten Verdächtigen in dem Fall fest.