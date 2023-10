Vorfall in Detroit Synagogen-Vorsitzende in den USA erstochen – Hintergründe noch unklar Von dpa | 22.10.2023, 11:30 Uhr Kriminalisten sichern den Ort, an dem die Synagogen-Vorsitzende Samantha Woll in Detroit aufgefunden wurde. Foto: imago images/USA TODAY Network up-down up-down

In Detroit ist die Vorsitzende einer Synagogen-Gemeinde ermordet worden. Ob die Tat in Verbindung mit den derzeitigen Geschehnissen in Nahost steht, ist unklar.